Названо количество зарядных станций для электрокаров в Казани

В Казани насчитывается около 84 станций для зарядки электромобилей, следует из данных платформы 2Chargers.

2Chargers — национальная цифровая платформа, агрегирующая данные об инфраструктуре зарядки электромобилей в России. Данные о новых станциях поступают от сетей ЭЗС, отраслевых партнеров и самих водителей электромобилей.

Больше всего зарядных станций насчитывается в Московской области (1 354 локации), Москве (1 301) и в Краснодарском крае (492), пишет РБК.

В топ-5 субъектов России по данному показателю также попали Санкт-Петербург (438) и Красноярский край (305).

Самый активный прирост за квартал у Москвы (+51 ЭЗС), Краснодарского края (+36) и Новосибирской области (+33). Однако в Магаданской области, Калмыкии, Туве и Ингушетии покрытие остается минимальным. Тем не менее в эти регионы, как говорят аналитики, сместят фокус развития в плане развития электрозарядных станций.

Ранее сообщалось, что сетевая компания» строит сеть зарядных станций с искусственным интеллектом. Например, в Татарстане внедряют первые 40 ЭЗС, обладающих современным программным обеспечением и голосовыми помощниками.

Никита Егоров