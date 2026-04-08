Ильсур Метшин — школьникам о рынке жилья Казани: «Если верить, что будете жить в гараже, — там и окажетесь»
Во время «Недетского разговора» с подростками мэр обсудил блокировку соцсетей, бесплатный общественный транспорт и новый парк аттракционов
«Недетский разговор» произошел между казанскими школьниками и мэром Казани Ильсуром Метшиным. Подростки задали десятки вопросов — от такого, придется ли им жить в гаражах из-за подорожания квартир, до такого, какой суперсилой хотел бы обладать глава города. На встрече мэр обещал горожанам новый парк аттракционов, превосходящий «Кырлай», поделился мечтой о бесплатном общественном транспорте и предложил школьнице, планирующей покорять сцену, встретиться с Константином Хабенским. Подробнее — в материале «Реального времени».
«С удовольствием общался бы свободно, не включая VPN»
Сегодня центральный зал Нацбиблиотеки Татарстана был переполнен: десятки школьников с плакатами ждали встречи с Ильсуром Метшиным. Начали с самых актуальных для зумеров вопросов: мэр обратил внимание на постер с надписью «Верните Интернет!».
— «Верните Интернет»... Я подписываюсь под этим. С удовольствием, как и вы, общался бы свободно, не включая VPN. Но мы живем в такое время, когда, что называется, страна в опасности. Те решения, которые принимаются, в том числе по ограничению каких-то соцсетей, связаны не со свободой слова, а с безопасностью Родины. Надеемся, доживем до лучших времен, — обратился он к подросткам.
«Благодаря инвестиционной привлекательности Казани и старое жилье стало стоить гораздо дороже»
Еще одна острая тема, которую затронули на встрече, — цены на рынке жилья.
— Что происходит с ценами на жилье в Казани? Такими темпами скоро молодежи придется жить в гаражах, — поинтересовался 16-летний Дмитрий с плакатом «Продам гараж».
— Казань — лидер по росту и уровню заработной платы в Приволжском федеральном округе (ПФО), — заявил в ответ Ильсур Метшин. — Мы можем долго в полемику уходить… Вот я приехал в Казань в ветхозаветном 1987 году и абитуриентом устроился в общежитии, сдавать экзамены. У меня не было [здесь] ни одного знакомого, ни одного родственника. Первую квартиру я заработал в 1993 году, на ул. Латышских Стрелков. Возможностей работать и зарабатывать в Казани огромное количество. У нас и рабочих, и других специальностей огромный дефицит. Станьте лучшими, получайте достойную заработную плату.
По его словам, благодаря развитию города в нем подорожало и вторичное жилье:
— Ваши бабушка и дедушка стали как минимум на порядок богаче, чем [жители] Ульяновска, Самары, Уфы, Нижнего Новгорода. Пусть они сто лет живут. В наследство они оставят свое жилье, которое заработали в советский период. Благодаря инвестиционной привлекательности Казани и старое жилье стало стоить гораздо дороже.
Задавшему вопрос подростку Метшин посоветовал «всегда быть на позитиве».
— Мысли материализуются. Даже когда что-то не так, верьте в самое лучшее. Если верить, что будете жить в гараже, — там и окажетесь. Будете верить в то, что вы получите шикарную профессию, попадете в шикарную команду, будете одним из ведущих специалистов, получать достойную зарплату, премии, — будете жить в доме со своим гаражом. Поэтому мыслите позитивно, — посоветовал мэр.
О чем мечтает мэр? О бесплатном транспорте!
Заметив плакат с надписью «Верните «Кырлай»!», Ильсур Метшин сообщил: сейчас уже разрабатывается проектная документация нового парка аттракционов. Зал радостно загудел.
— На сегодня принято решение, и компания, по поручению раиса республики, занимается разработкой проектной документации [парка аттракционов]. Он пока названия не имеет, может, так же — «Кырлай» — останется. Парк будет больше, масштабнее по количеству аттракционов, — пообещал мэр. — Мы вам обязательно этот парк вернем, а пока мы создали «Елмай».
Напомним, проект нового парка аттракционов рядом с парком Победы получил положительное заключение историко-культурной экспертизы еще в 2023 году. Решение о строительстве нового парка аттракционов у парка Победы власти приняли в конце 2022-го.
Восьмиклассница Камилла спросила, какой смелый проект для Казани осуществил бы Метшин, если бы имел неограниченный бюджет.
— Я бы сделал бесплатный общественный транспорт. Казань собирает 350 млрд налогов в год. Мы имеем право распределять только 35 [млрд], то есть 10% нам остается. Остальное нам добавляет, спасибо раису, республиканский бюджет, федеральный бюджет. Итого у нас 52—53 млрд рублей. Они все расписаны. Есть шикарные города. Белгород принял решение в прошлом году [ввести] полностью бесплатный общественный транспорт, Люксембург, Таллин. Эта экономическая модель на будущее работает за счет количества туристов, людей, которые начинают общественным транспортом пользоваться. Но, безусловно, это надо дотировать и содержать за счет бюджетов всех уровней, — считает мэр. — Навскидку я бы этот проект сделал. Потом все остальное.
Встреча с Хабенским, памятники татарским поэтам
Увековечить память о татарских поэтах, таких как Дэрдменд и Мухамедьяр, предложил семиклассник Мустафа.
— Их памятников в городе нет, но они тоже сделали большой вклад. Например, Дэрдменд был также купцом, и именно на его деньги в Старой-Татарской слободе строили мечети, медресе, — подчеркнул он.
Школьники поинтересовались также, какой суперсилой Ильсур Метшин хотел бы обладать. «Убедить людей во всем мире перестать воевать, чтобы наступил мир», — ответил он.
На встрече не обошлось и без ярких сюрпризов. Гулине Хамидулиной, мечтающей стать актрисой, в мае обещали встречу с российским актером Константином Хабенским, а рок-группе Sparks, нуждающейся в барабанной установке, — возможность выступить на конкурсе творческих коллективов. «Если казанцы поддержат аплодисментами, мы вам прямо там найдем спонсора», — заверил мэр.
