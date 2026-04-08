Минобороны РФ сообщило о поражении 13 авиабомб и 265 БПЛА ВСУ
Потери ВСУ за сутки — около 1 110 военных
Минобороны России сообщило, что за последние сутки средства ПВО страны сбили 13 управляемых авиабомб и 265 беспилотников самолетного типа ВСУ.
Подразделения «Центра» уничтожили танк Leopard и зенитно-ракетный комплекс Raven. Потери ВСУ за сутки в ходе спецоперации составили около 1 110 военных.
