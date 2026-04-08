В России создали детский раздвижной протез голеностопа

Разработку СамГМУ впервые в мире установили пятилетней девочке с остеосаркомой

Специалисты Самарского государственного медицинского университета разработали первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопного сустава. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Устройство уже установили пятилетней девочке. Операцию провели в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, где пациентка проходила лечение от остеосаркомы правой большеберцовой кости.

Как пояснили разработчики, главная сложность заключалась в том, что нижняя часть голени у ребенка значительно уже верхней, а размеры кости очень малы. Инженерам удалось создать компактный механизм телескопического удлинения, сохраняющий необходимую прочность.

По словам медиков, операция позволила избежать ампутации. После реабилитации походка ребенка может практически не отличаться от походки здорового человека.

Ариана Ранцева