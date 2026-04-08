РСТ пожаловался в УФАС по Татарстану на условия работы гидов в Свияжске

Такой «барщины», практикуемой в Свияжске, не было

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в УФАС по Татарстану с жалобой на условия работы экскурсоводов в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск». Как сообщила пресс-служба РСТ, запрос направлен после обращения Гильдии экскурсоводов республики, а вопрос обсуждали на внеочередном заседании профкомитета союза. Пока что стороны окончательного решения не приняли, дело рассматривает УФАС по Татарстану.

По словам участников заседания из других регионов, сложности в отношениях экскурсоводов и музеев есть везде, однако таких жестких условий не было. Как рассказал председатель правления содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга Сергей Калинин, такой «барщины», практикуемой в Свияжске, не было: заплатил деньги, прошел обучение, сдал экзамен, получил аккредитацию — и неважно, сколько раз в год ты приходишь, один или 100 раз.

При этом президент Федерации ассоциаций российских гидов и экскурсоводов Александр Осипов добавил, что ситуацию нужно решать на более высоком уровне, а именно выработать и утвердить единые правила взаимоотношений всех объектов показа в России с гидами и экскурсоводами.

Дело о возможном нарушении антимонопольного законодательства в отношении музея-заповедника рассмотрят 16 апреля.

Ранее сообщалось, что в Казани автосалон продавал машины за 300 тыс., но скрыл схему с переплатами.

