Минниханов: «Мы должны приложить все усилия для сохранения родного языка»

Нам нужен наш родной язык, и мы должны приложить все усилия для того, чтобы его сохранить и передать следующим поколениям. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов во время мероприятия, посвященного Дню родного языка и 132-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.

«Если не мы сами сохраним наш язык, кому он нужен? Он нужен нам. Мы должны сохранить родной язык, культуру, наследие, которое передавалось из поколения в поколение», — заявил президент Татарстана.



По его словам, школы, театры, телевидение и другие учреждения должны служить миссии сохранения идентичности татарского народа, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Рустам Минниханов наградил лауреатов Государственной премии имени Габдуллы Тукая. В этом году ими стали Камиль Каримов, художник Михаил Кузнецов и творческая группа «Таттелекома» в составе Лутфуллы Шафигуллина и Рустама Закуанова.