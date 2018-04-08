Итоги дня: праздник Пасхи, историческое чемпионство Нурмагомедова и авария с электропоездом в Крыму

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 8 апреля.

Сегодня православные христиане отмечают праздник Пасхи. Президент России Владимир Путин поздравил всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Также Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Свои поздравления принес президент Татарстана Рустам Минниханов.

Праздник омрачился трагедией в Крыму. На севере полуострова рядом с городом Армянском микроавтобус выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с электропоездом. В результате ДТП погибли пять человек, семь человек пострадали. Как выяснилось позже, маршрутное такси принадлежало частной транспортной компании «Браво-Люкс». Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе. Бой состоялся на турнире UFC 223 в Нью-Йорке. Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в легком весе в истории UFC.