Следком возбудил уголовное дело после столкновения микроавтобуса и электрички в Крыму

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пяти человек и травмирования еще семи в результате столкновения электропоезда и микроавтобуса на севере Крыма.

«Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — передает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым.

Следователи допрашивают очевидцев происшествия, а также устанавливают организатора пассажирских перевозок на микроавтобусе.

Дело возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде под Армянском. Ранее стало известно, что микроавтобус принадлежал частному перевозчику.