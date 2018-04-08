Президент Татарстана поздравил православных христиан с праздником Пасхи

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил православных христиан с праздником Пасхи. Поздравление опубликовано на сайте правительства РТ.

«Уважаемые православные сограждане! Сердечно поздравляю вас с окончанием Великого поста и Воскресением Христовым», — говорится в тексте сообщения.



По словам Минниханова, Пасха вселяет в людей надежду и жизненный оптимизм, одаривая всех радостью созидания и свершения благих дел.

«В нашей многонациональной республике, где с равным уважением относятся ко всем традиционным религиям, Воскресение Христово отмечается с особой торжественностью. Этому в заметной мере способствуют насыщенная событиями жизнь православной общины, а также плодотворно развивающиеся межрелигиозное сотрудничество и государственно-религиозное взаимодействие», — отметил президент РТ.

«Убежден, что Воскресение Христово укрепит верующих в спасительном стремлении к высшей истине, духовному самосовершенствованию и взаимопониманию. Искренне желаю вам и вашим близким мира, счастья и благополучия!», — заключил Минниханов.