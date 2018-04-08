Выехавший на ж/д переезд в Крыму автобус принадлежал частному перевозчику

Маршрутное такси, которое столкнулось с пригородным поездом на севере Крыма, принадлежит частной транспортной компании «Браво-Люкс».



«Подтверждаю, это наш автобус, другие комментарии пока не имею права давать, я сейчас на месте ДТП. Мы пока разбираемся», — цитирует «Интерфакс» представителя руководства компании.

На фотографиях микроавтобуса марки «Мерседес», опубликованных на сайте пресс-службы МВД по республике Крым, видно, что у машины номер крымского региона «82», на автомобиле надпись «Заказной».

По словам источника в оперативном штабе на месте ЧС, по предварительным данным, водитель маршрутки «мог уснуть за рулем или потерять контроль над дорогой из-за приступа болезни».

Напомним, авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде под Армянском. В результате столкновения погибли пять человек, еще семь получили травмы.