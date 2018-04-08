Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих светлое Христово Воскресение, с Пасхой. Поздравление президента России опубликовано на сайте Кремля.



«Сердечно поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — сказано в поздравлении.



«Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи» — отметил президент России.



В заключение Путин пожелал россиянам здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Отметим, что президент России присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По традиции глава государства и Патриарх обменялись пасхальными подарками.