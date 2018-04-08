Путин и Медведев посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Прямую трансляцию богослужения вел РТ.

На нем также присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин и другие представители власти и общественные деятели.

Президент по традиции подарил патриарху выточенное из уральского нефрита яйцо «Воскресение Христово», созданное в единственном экземпляре в Златоусте. Патриарх также преподнес Путину и Медведеву пасхальные яйца.

Отметим, что Пасху президент уже много лет встречает в храме Христа Спасителя в Москве, а на Рождество отправляется в другие церкви.



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