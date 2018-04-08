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Путин и Медведев посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

06:43, 08.04.2018
Путин и Медведев посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Фото: скриншот видео youtube.com

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Прямую трансляцию богослужения вел РТ.

На нем также присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин и другие представители власти и общественные деятели.

Президент по традиции подарил патриарху выточенное из уральского нефрита яйцо «Воскресение Христово», созданное в единственном экземпляре в Златоусте. Патриарх также преподнес Путину и Медведеву пасхальные яйца.

Отметим, что Пасху президент уже много лет встречает в храме Христа Спасителя в Москве, а на Рождество отправляется в другие церкви.

Накануне вечером в Москве приземлился спецрейс с делегацией Фонда Андрея Первозванного, которая доставила Благодатный огонь из Иерусалима.

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