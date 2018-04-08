Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе. Бой состоялся на турнире UFC 223 в Нью-Йорке.

Нурмагомедов впервые в карьере завоевал титул UFC. Эта победа стала 26-й в карьере (16 досрочно) бойца. При этом он не потерпел ни одного поражения. Яквинта проиграл в четвертый раз. Также на его счету 13 побед (8 досрочно) и 1 ничья.

Отметим, что предыдущим чемпионом мира в легком весе был ирландец Конор Макгрегор.

Изначально планировалось, что Нурмагомедов должен провести бой с Тони Фергюсоном, но тот получил травму колена. Заменить Фергюсона должен был Макс Холлоуэей, однако медкомиссия запретила ему участвовать в поединке из-за быстрой сгонки веса. После этого соперником Нурмагомедова мог стать Энтони Петтис, который так и не пришел к соглашению с организацией по финансовым вопросам.

