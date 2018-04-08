Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе. Бой состоялся на турнире UFC 223 в Нью-Йорке.
Нурмагомедов впервые в карьере завоевал титул UFC. Эта победа стала 26-й в карьере (16 досрочно) бойца. При этом он не потерпел ни одного поражения. Яквинта проиграл в четвертый раз. Также на его счету 13 побед (8 досрочно) и 1 ничья.
Отметим, что предыдущим чемпионом мира в легком весе был ирландец Конор Макгрегор.
Изначально планировалось, что Нурмагомедов должен провести бой с Тони Фергюсоном, но тот получил травму колена. Заменить Фергюсона должен был Макс Холлоуэей, однако медкомиссия запретила ему участвовать в поединке из-за быстрой сгонки веса. После этого соперником Нурмагомедова мог стать Энтони Петтис, который так и не пришел к соглашению с организацией по финансовым вопросам.
комментарии
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тактаров,_Олег_Николаевич
Хабиб стал первым постоянным чемпионом UFC из России.
Во времена Тактарова соревновательная система была другой, проводился турнир-восьмёрка, в котором восемь бойцов дрались друг с другом в один вечер и определялся чемпион.
При нынешней же системе, Нурмагомедов действительно стал первым.