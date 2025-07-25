Центробанк снизил ключевую ставку до 18% годовых

Регулятор снизил ее сразу на два процентных пункта

Фото: Реальное время

Банк России снизил ключевую ставку до 18% годовых. Регулятор снизил ее сразу на два процентных пункта. О подобном снижении глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила еще в начале июля.



Сегодня базовый прогноз предполагает снижение ключевой ставки до 16% к концу 2025 года. Однако если спрос продолжит ослабевать и не появится новых проинфляционных рисков, не исключено и более глубокое снижение — до 15%.

Ожидается, что в следующий раз совет директоров ЦБ рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки 12 сентября.

«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:

Рената Валеева