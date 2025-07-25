Новости экономики

02:30 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Центробанк снизил ключевую ставку до 18% годовых

13:30, 25.07.2025

Регулятор снизил ее сразу на два процентных пункта

Центробанк снизил ключевую ставку до 18% годовых
Фото: Реальное время

Банк России снизил ключевую ставку до 18% годовых. Регулятор снизил ее сразу на два процентных пункта. О подобном снижении глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила еще в начале июля.

Сегодня базовый прогноз предполагает снижение ключевой ставки до 16% к концу 2025 года. Однако если спрос продолжит ослабевать и не появится новых проинфляционных рисков, не исключено и более глубокое снижение — до 15%.

  • Ожидается, что в следующий раз совет директоров ЦБ рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки 12 сентября.
скриншот с сайта Яндекс.карты

«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:

  • 28 февраля 2022 года — повышение с 9,5% до 20% годовых;
  • 11 апреля 2022 года — понижение с 20% до 17% годовых;
  • 29 апреля 2022 года — понижение с 17% до 14% годовых;
  • 27 мая 2022 года — понижение с 14% до 11% годовых;
  • 10 июня 2022 года — понижение с 11% до 9,5% годовых;
  • 21 июля 2022 года — понижение с 9,5% до 8% годовых;
  • 16 сентября 2022 года — понижение с 8% до 7,5% годовых;
  • 21 июля 2023 года — повышение с 7,5% до 8,5% годовых;
  • 15 августа 2023 года — повышение с 8,5% до 12% годовых;
  • 15 сентября 2023 года — повышение с 12% до 13% годовых;
  • 17 октября 2023 года — повышение с 13% до 15% годовых;
  • 15 декабря 2023 года — повышение с 15% до 16% годовых;
  • 26 июля 2024 года — повышение с 16% до 18% годовых;
  • 13 сентября 2024 года — повышение с 18% до 19% годовых.
  • 25 октября 2024 года — повышение с 19% до 21% годовых (исторический максимум);
  • 20 декабря 2024 года — сохранение на уровне 21% годовых;
  • 14 февраля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
  • 21 марта 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
  • 25 апреля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
  • 6 июня 2025 года — понижение с 21% до 20% годовых.
Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть663.5
  • Нижнекамскнефтехим83.6
  • Казаньоргсинтез77.6
  • КАМАЗ90
  • Нижнекамскшина40
  • Таттелеком0.68