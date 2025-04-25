Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось, однако все еще остается высоким, следует из сообщения регулятора.



По словам представителей банка, дальнейшие решения о ключевой ставке будут зависеть от темпов и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. В рамках базового сценария ожидается, что средняя ключевая ставка составит 19,5–21,5% в 2025 году и 13,0–14,0% в 2026 году. Согласно прогнозам, при текущем курсе денежно-кредитной политики годовая инфляция должна снизиться до 7,0–8,0% в 2025 году и вернуться к 4,0% в 2026 году.

Ожидается, что в следующий раз Совет директоров ЦБ рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки 6 июня.

Арсений Губаев / realnoevremya.ru

Сегодняшнее заседание Совета директоров ЦБ РФ прошло на фоне неоднозначных тенденций. «С одной стороны, еще высокая, но замедляющаяся быстрее прогноза ЦБ инфляция, неожиданно сильное укрепление рубля, снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, замедление роста кредитования и денежной массы и все более явные признаки охлаждения экономической активности», — прокомментировала «Реальному времени» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:

Анастасия Фартыгина