Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось, однако все еще остается высоким, следует из сообщения регулятора.
По словам представителей банка, дальнейшие решения о ключевой ставке будут зависеть от темпов и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. В рамках базового сценария ожидается, что средняя ключевая ставка составит 19,5–21,5% в 2025 году и 13,0–14,0% в 2026 году. Согласно прогнозам, при текущем курсе денежно-кредитной политики годовая инфляция должна снизиться до 7,0–8,0% в 2025 году и вернуться к 4,0% в 2026 году.
- Ожидается, что в следующий раз Совет директоров ЦБ рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки 6 июня.
Сегодняшнее заседание Совета директоров ЦБ РФ прошло на фоне неоднозначных тенденций. «С одной стороны, еще высокая, но замедляющаяся быстрее прогноза ЦБ инфляция, неожиданно сильное укрепление рубля, снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, замедление роста кредитования и денежной массы и все более явные признаки охлаждения экономической активности», — прокомментировала «Реальному времени» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:
- 28 февраля 2022 года — повышение с 9,5% до 20% годовых;
- 11 апреля 2022 года — понижение с 20% до 17% годовых;
- 29 апреля 2022 года — понижение с 17% до 14% годовых;
- 27 мая 2022 года — понижение с 14% до 11% годовых;
- 10 июня 2022 года — понижение с 11% до 9,5% годовых;
- 21 июля 2022 года — понижение с 9,5% до 8% годовых;
- 16 сентября 2022 года — понижение с 8% до 7,5% годовых;
- 21 июля 2023 года — повышение с 7,5% до 8,5% годовых;
- 15 августа 2023 года — повышение с 8,5% до 12% годовых;
- 15 сентября 2023 года — повышение с 12% до 13% годовых;
- 17 октября 2023 года — повышение с 13% до 15% годовых;
- 15 декабря 2023 года — повышение с 15% до 16% годовых;
- 26 июля 2024 года — повышение с 16% до 18% годовых;
- 13 сентября 2024 года — повышение с 18% до 19% годовых.
- 25 октября 2024 года — повышение с 19% до 21% годовых (исторический максимум);
- 20 декабря 2024 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 14 февраля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 21 марта 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых.
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