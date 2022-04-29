Банк России понизил ключевую ставку сразу до 14%

Банк России понизил ключевую ставку сразу сразу на 3 процентных пункта, до 14% годовых. Решение принял совет директоров регулятора.



— Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки, — объяснили решение в Центробанке.



В Банке России отметили, что за прошедшую неделю зафиксировано замедление темпов роста цен. Это связано с укреплением рубля и охлаждением потребительской активности.

— Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих, — говорится в сообщении регулятора.

В Банке России заявили, что проводимая им денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики. Это обеспечит возвращение инфляции к цели в 2024 году.

Фото: duma.gov.ru

Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России будут приниматься «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков». В руководстве регулятора заверили, что видят пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году, если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу.



О том, что Банк России допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров, первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин сообщил 19 апреля. Он указал, что проведенное ранее повышение ключевой ставки прекратило отток средств со счетов граждан. Значительная часть наличных рублей, которые граждане снимали, уже вернулись в банки, продолжился рост депозитов, отметил он.

Напомним, 28 февраля, спустя несколько дней после начала спецоперации России на Украине, Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Свое решение регулятор объяснил кардинальной сменой внешних условий для российской экономики

Однако уже 8 апреля Банк России объявил о снижении ключевой ставки. С 11 апреля и по сегодняшний день она составляла 17%.

Татьяна Демина