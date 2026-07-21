Электронные кошельки получат страховую защиту до 1,4 млн рублей

Однако страховка распространяется только на владельцев, прошедших полную или упрощенную идентификацию

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который распространяет систему страхования вкладов на электронные денежные средства. Закон вносит изменения в два ключевых документа — «О страховании вкладов в банках РФ» и «О несостоятельности (банкротстве)».

— Электронные денежные средства граждан будут подпадать под страховое возмещение на тех же условиях, что и банковские вклады, — сказано в документе.

При отзыве лицензии у банка владельцы кошельков смогут получить компенсацию до 1,4 млн рублей. Ранее эта сумма не подлежала возмещению. Документ подготовила группа сенаторов и депутатов под руководством главы Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Однако страховка распространяется не на всех. Владельцы анонимных кошельков, не прошедших идентификацию, не смогут претендовать на выплату.

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования. Ранее правительство списало части бюджетных долгов девяти регионам на общую сумму 8,37 млрд рублей.

Вадим Вахрушев