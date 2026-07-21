Новости экономики

21:34 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Электронные кошельки получат страховую защиту до 1,4 млн рублей

17:53, 21.07.2026

Однако страховка распространяется только на владельцев, прошедших полную или упрощенную идентификацию

Электронные кошельки получат страховую защиту до 1,4 млн рублей
Фото: Реальное время

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который распространяет систему страхования вкладов на электронные денежные средства. Закон вносит изменения в два ключевых документа — «О страховании вкладов в банках РФ» и «О несостоятельности (банкротстве)».

— Электронные денежные средства граждан будут подпадать под страховое возмещение на тех же условиях, что и банковские вклады, — сказано в документе.

При отзыве лицензии у банка владельцы кошельков смогут получить компенсацию до 1,4 млн рублей. Ранее эта сумма не подлежала возмещению. Документ подготовила группа сенаторов и депутатов под руководством главы Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Однако страховка распространяется не на всех. Владельцы анонимных кошельков, не прошедших идентификацию, не смогут претендовать на выплату.

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования. Ранее правительство списало части бюджетных долгов девяти регионам на общую сумму 8,37 млрд рублей.

Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБюджет

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть455.4
  • Нижнекамскнефтехим41.85
  • Казаньоргсинтез46.6
  • КАМАЗ49
  • Нижнекамскшина31.65
  • Таттелеком0.523