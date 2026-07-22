С 2023 года треска подорожала на 69%

Динамика цен стала максимальной по сравнению с другими видами рыбы

Фото: Мария Зверева

Средняя розничная стоимость трески по итогам 2025 года составила 1 116 рублей за килограмм, а в первом квартале 2026 года цена выросла до 1 398 рублей. С 2023 года треска подорожала на 69%, что является самым высоким темпом роста цен среди популярных видов рыбы, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитику NTech.

Генеральный директор Agro and Food Communications Илья Березнюк пояснил, что треска дорожает быстрее других видов рыбы из-за рекордного снижения квот на вылов, которое не наблюдалось за последние 35 лет.

Согласно оперативной сводке ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», объем вылова трески с 1 января по 19 июля 2026 года снизился на 10,7%, составив 173 500 тонн. Для сравнения, вылов минтая за тот же период уменьшился лишь на 2,7%, достигнув 1,32 миллиона тонн.

На Дальнем Востоке оптовая цена на тихоокеанскую треску увеличилась на 38,3% и составила 560 рублей за килограмм, тогда как атлантическая треска на северо-западе страны подорожала на 34,7%, достигнув 660 рублей за килограмм. Минтай в разных регионах подорожал на 28,6—32,9% и теперь стоит от 190 до 225 рублей за килограмм. Другие виды рыбы также показали рост цен, но менее заметный.

Повышение цен на треску и сокращение объемов ее вылова происходят на фоне других изменений на рынке рыбной продукции. В 2026 году ожидается один из самых низких за последние 20 лет объемов добычи красной икры — около 227 тысяч тонн, при этом оптовая цена на икру выросла с 8 до 11 тысяч рублей, а розничная — до 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что спрос на организацию рыбалки в Татарстане вырос в 2,5 раза.

Никита Егоров