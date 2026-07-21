Названы лауреаты конкурса «Лучшие товары и услуги Татарстана»

В этом году участники оценивались в шести номинациях

Фото: Динар Фатыхов

Автомобили КАМАЗ пятого поколения, а также грузовики моделей «Компас 5», «Компас 9» и «Компас 12» стали лауреатами конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан — 2026», результаты которого были объявлены оргкомитетом, сообщили «Вести КАМАЗа».

В категории «Продукция производственно-технического назначения» победу одержали компании КАМАЗ и «Тракс Восток Рус».

Ежегодный конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» направлен на поддержку местных производителей. Он организован Союзом «Торгово-промышленная палата РТ», Минпромторгом Татарстана, а также Госрегиональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Татарстане.

В этом году участники оценивались в шести номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, услуги для населения, услуги в области производственно-технического назначения и изделия народных и художественных промыслов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В конкурсе приняли участие более 200 организаций из Татарстана, в том числе мастера народного художественного промысла и предприятия из Набережных Челнов.

В номинации «Услуги производственно-технического назначения» лауреатом стал Камский индустриальный парк «Мастер», предлагающий в аренду производственные и офисные помещения.

Среди лучших продовольственных товаров Татарстана были отмечены хлеб «Пшеничный на опаре» от «Челны-Хлеб», сливочное мороженое с вишневым джемом от фабрики «Славица», варено-копченая грудка от «Агросила. Челны-МПК» и сливки компании «Агросила-Молоко».

Победители республиканского конкурса получат возможность представить свои товары на федеральном этапе Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Итоги конкурса будут подведены в конце года.

Ранее сообщалось, что на КАМАЗе начался корпоративный отпуск, его продолжительность сократили.

Никита Егоров