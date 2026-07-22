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Минниханов — про поступления в бюджет: «Ситуация может измениться в любой момент»

13:50, 22.07.2026

Руководитель республики призвал не успокаиваться и формировать резервы

Минниханов — про поступления в бюджет: «Ситуация может измениться в любой момент»
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В консолидированный бюджет Татарстана поступило около 308 млрд рублей. Это 54,4% от годового плана, сообщил раис республики Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов РТ по итогам работы за I полугодие 2026 года.

— Но это не повод успокаиваться. Резервы должны быть. Ситуация может измениться в любой момент, — отметил он.

Руководитель республики также добавил, что по объему поступлений в бюджет Татарстана республика заняла четвертое место среди регионов страны.

Ранее сообщалось, что расходы бюджета Татарстана на 2026 год вырастут до 631,8 млрд рублей.

Никита Егоров

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ЭкономикаБюджет Татарстан

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