Эксперты: сегодня Банк России понизит ключевую ставку

Цикл снижения ставки продолжается, до конца года она может достичь 15%

Фото: Реальное время

Бизнес, инвесторы, аналитики и журналисты замерли в ожидании очередного заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, которое состоится сегодня. В том, что ставка будет снижена, не сомневается уже никто, однако шаг снижения в последнее время непредсказуем. Большинство экспертов убеждены, что регулятор понизит ставку сразу на два процентных пункта — до 18%. Некоторые допускают и более серьезное снижение — благо такие прецеденты были в 2022 году. О «стоимости» денег в России и ситуации в экономике — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Консенсус-прогноз: ставку снизят до 18%

Сегодняшнее заседание совета директоров Банка России будет «опорным» — это означает, что, помимо решения по ключевой ставке и сигнала, регулятор даст обновленный макропрогноз — действующий был представлен в апреле. Также — на ежегодной основе — ЦБ обновит оценку долгосрочной нейтральной ставки (сейчас 7,5—8,5%), отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Хотя по итогам предыдущего заседания ЦБ сохранил нейтральный сигнал, что теоретически означает возможность снижения, сохранения или даже повышения ключевой ставки на следующем заседании, сомнений в том, что на предстоящем заседании ключевая ставка будет снижена вновь, практически нет, — считает Беленькая.

Реальная ключевая ставка сейчас очень высока по всем критериям, и это оказывает тормозящее влияние на экономическую активность, причем неравномерное, отмечает эксперт. Рост экономики замедлился, потребительский спрос ослабевает, в ряде отраслей уже идет спад.



Заседание совета директоров Банка России будет «опорным» — помимо решения по ключевой ставке и сигнала, регулятор представит обновленный макропрогноз. скриншот с сайта Яндекс.карты

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила в начале июля, что основной вопрос будет в шаге снижения.

«На наш взгляд, основными рассматриваемыми вариантами могут стать снижение на 100 или на 200 б. п., то есть до 18% или 19%. Возможен также промежуточный вариант снижения — на 150 б. п. При этом вариант снижения на 200 б. п. представляется немного более вероятным», — считает Беленькая.

«Ключевую ставку снизят до 18%», — полагает финансовый эксперт, член комиссии по банкам и банковской деятельности Ян Арт.

Впрочем, главный экономист «Эксперт РА», доцент экономфака МГУ Антон Табах не исключает, что возможны и сюрпризы.

— ЦБ РФ обещал нейтральный сигнал, но в России были прецеденты в 2022 году, когда ставку повышали на 300 б. п. для финансовой стабильности — и снижали такими же шагами. Но тогда в экономике была чрезвычайная ситуация, — напоминает он.

Поэтому и Антон Табах больше склоняется к версии, что ставку понизят до 18%.



Прогноз по инфляции может быть снижен

Текущая инфляция с коррекцией на сезонность, по оценке ЦБ РФ, в мае-июне была близка к целевым 4%. После ожидаемого скачка инфляции в первую неделю июля на 0,79% из-за повышения тарифов ЖКХ недельная инфляция вернулась к околонулевым значениям (0,02%), цены производителей в июне снижались четвертый месяц подряд.

После ожидаемого скачка инфляции в первую неделю июля на 0,79% из-за повышения тарифов ЖКХ недельная инфляция вернулась к околонулевым значениям (0,02%). Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

Материалы ЦБ РФ содержат выводы о снижении напряженности на рынке труда и более умеренной динамике спроса. Инфляционные ожидания населения в июле, несмотря на повышение тарифов и связанное с этим ускорение инфляции, не выросли, оставшись на уровне 13%, а оценка наблюдаемой инфляции даже снизилась — до 15% (это минимум с сентября прошлого года) с 15,7% в июне.

«Хотя ЦБ РФ хотел бы видеть устойчивое снижение инфляционных ожиданий населения к «идеальным» 8—10%, которые были в 2017—2019 годах, в период нахождения инфляции вблизи цели, отсутствие их роста в ответ на повышение тарифов можно считать относительно неплохой новостью, — полагает Беленькая. — Есть надежда, что инфляционные ожидания населения могут начать снижаться вслед за замедлением инфляции. Но это предположение требует подтверждения фактическими данными».

Регулятор в пятницу может ограничиться и меньшим шагом, например 100 б. п., принимая во внимание повышенную инфляцию в секторе услуг, все еще напряженный рынок труда, высокие показатели расходов и дефицита бюджета в I полугодии 2025 года при неопределенности бюджетных проектировок на текущий год и будущую трехлетку, риски для курса рубля со стороны нового этапа повышения импортных тарифов США с 1 августа и возможных новых санкций США и ЕС в отношении России и ее торговых партнеров.

Банк России постоянно напоминает, что намерен выстраивать денежно-кредитную политику таким образом, чтобы устойчиво вернуть инфляцию к цели 4% в 2026 году. Также ЦБ не раз упоминал, что намерен не допустить повторения ситуации I полугодия 2024 года, когда ожидания снижения ключевой ставки разогнали инфляцию, в результате вместо снижения ключевой ставки регулятору пришлось ее повышать, напомнила Ольга Беленькая.

Банк России постоянно напоминает, что намерен выстраивать денежно-кредитную политику таким образом, чтобы устойчиво вернуть инфляцию к цели 4% в 2026 году. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо самого ожидаемого снижения ставки и его шага, будет важен сигнал — сохранение нейтрального сигнала или его смягчение, а также новый макропрогноз. При «широком» шаге вероятность сохранения нейтрального сигнала выше, при снижении менее чем на 200 б. п. возможно его дополнение в виде мягкого сигнала и снижения прогноза средней ключевой ставки, прогнозирует Беленькая.

«Снижение ставки на 100 б. п. с нейтральным сигналом или тем более отсутствие снижения ставки могли бы сейчас быть восприняты как проявление «жесткости», убеждена эксперт. С учетом утверждений руководства ЦБ РФ, что инфляция складывается вблизи нижней границы апрельского базового прогноза регулятора, а экономическая активность во II квартале 2025 года идет «чуть ниже» апрельского прогноза, прогноз ЦБ по инфляции и, возможно, ВВП, а также и прогноз средней ключевой ставки на этот год могут быть пересмотрены в сторону снижения.

Прогноз инфляции может быть снижен на 0,5 п. п. (то есть до 6,5—7,5%), и на ту же величину может быть снижен прогноз средней ключевой ставки (до 19—21%).

К концу года ставка может снизиться до 15%

Сегодня базовый прогноз предполагает снижение ключевой ставки до 16% к концу 2025 года. Однако если спрос продолжит ослабевать и не появится новых проинфляционных рисков, не исключено и более глубокое снижение — до 15%.

Осенью у ЦБ появится больше данных для принятия решения о продолжении снижения ключевой ставки или паузе. По оценкам «Финама», ключевая ставка ниже 16% пока находится вне базового сценария ЦБ на этот год, но после обновления макропрогноза регулятора на предстоящем заседании может в него «попасть».

Сегодня базовый прогноз предполагает снижение ключевой ставки до 16% к концу 2025 года. Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Максимальная средняя ставка топ-10 банков по депозитам уже снижается с существенным опережением по отношению к ключевой ставке и в первой декаде июля опустилась ниже 18%, вернувшись к значениям сентября прошлого года.

«Снижение ключевой ставки на 100—200 б. п. на июльском заседании уже заложено в ожидания рынка. Если эти ожидания подтвердятся и будут сопровождаться мягким сигналом, банки, скорее всего, продолжат снижение процентных ставок по депозитам и кредитам, — прогнозирует Беленькая. — С учетом того, что более половины корпоративных кредитов в последнее время выдавалось по плавающей процентной ставке, снижение ключевой ставки будет автоматически приводить к снижению стоимости заимствований».