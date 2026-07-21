Принят закон об ограничении прав иностранцев на активы в России

Основанием для отказа может быть дискредитация армии

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, который позволяет ограничивать права иностранных владельцев активов из недружественных государств. Документ касается сделок по продаже долей и акций, заключенных после 22 февраля 2022 года.

— Отказа в исполнении опционов можно добиться через Арбитражный суд Московской области, — цитирует документ «Коммерсантъ».

Оснований для отказа два, и достаточно любого из них.

Поведение инвестора: дискредитация армии или публичные заявления о приостановке работы в России.

Финансовые показатели: если цена продажи отклоняется от рыночной на 25% и более или если покупатель вложил в актив дополнительные средства.

После судебного решения у инвестора есть год, чтобы потребовать компенсацию. Однако если инвестора признали виновным в финансировании терроризма или экстремизма, в выплате откажут. Закон начнет действовать с момента официальной публикации.

Ранее Госдума планировала запретить проживание в России мигрантам с непогашенной судимостью.

Вадим Вахрушев