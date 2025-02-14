Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Банк России сохранил ключевую ставку в 21%, которую установили в октябре 2024 года. Об этом стало известно на первом заседании ЦБ в 2025-м. Годовая инфляция в России, по оценке на 10 февраля, составила 10%.
Прогноз по инфляции в 2025 повышен до уровня 7–8% с 4,5–5%, которые прогнозировались ранее. Прогноз по средней ключевой ставке в 2025-м повышен до 19–22% с 17–20%.
Напомним, на заседании 20 декабря ЦБ неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, в то время как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим действиям, заявив, что будет оценивать целесообразность повышения ставки на следующем заседании.
«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:
- 28 февраля 2022 года — повышение с 9,5% до 20% годовых;
- 11 апреля 2022 года — понижение с 20% до 17% годовых;
- 29 апреля 2022 года — понижение с 17% до 14% годовых;
- 27 мая 2022 года — понижение с 14% до 11% годовых;
- 10 июня 2022 года — понижение с 11% до 9,5% годовых;
- 21 июля 2022 года — понижение с 9,5% до 8% годовых;
- 16 сентября 2022 года — понижение с 8% до 7,5% годовых;
- 21 июля 2023 года — повышение с 7,5% до 8,5% годовых;
- 15 августа 2023 года — повышение с 8,5% до 12% годовых;
- 15 сентября 2023 года — повышение с 12% до 13% годовых;
- 17 октября 2023 года — повышение с 13% до 15% годовых;
- 15 декабря 2023 года — повышение с 15% до 16% годовых;
- 26 июля 2024 года — повышение с 16% до 18% годовых;
- 13 сентября 2024 года — повышение с 18% до 19% годовых.
- 25 октября 2024 года — повышение с 19% до 21% годовых (исторический максимум);
- 10 декабря 2024 года — сохранение на уровне 21% годовых.
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