Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку в 21%, которую установили в октябре 2024 года. Об этом стало известно на первом заседании ЦБ в 2025-м. Годовая инфляция в России, по оценке на 10 февраля, составила 10%.

Прогноз по инфляции в 2025 повышен до уровня 7–8% с 4,5–5%, которые прогнозировались ранее. Прогноз по средней ключевой ставке в 2025-м повышен до 19–22% с 17–20%.



Напомним, на заседании 20 декабря ЦБ неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, в то время как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим действиям, заявив, что будет оценивать целесообразность повышения ставки на следующем заседании.

«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:

Рената Валеева