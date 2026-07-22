В ЦБ перечислили случаи, когда банк может ограничить переводы по карте
Переводы за такие услуги, как оплата проезда водителю, не запрещены
Регулярные денежные переводы на карту за оказанные услуги могут вызвать у банка подозрения о ведении скрытого бизнеса. В подобной ситуации финансовое учреждение имеет право запросить у получателя документы или даже ограничить такие операции, сообщила пресс-служба Сибирского ГУ Банка России, чей ответ приводит ТАСС.
— Важно отметить, что переводы за услуги, такие как оплата проезда водителю, не запрещены. Однако если на карту одного человека регулярно поступают деньги от разных людей, это может вызвать подозрения у банка о скрытом бизнесе. В этом случае банк вправе запросить документы, подтверждающие легитимность операций, или даже ограничить их, — подчеркнули в управлении.
Если переводы регулярны и напоминают доход, более безопасным вариантом будет оформление индивидуального предпринимательства или регистрация в качестве самозанятого, добавили в ГУ. Это упростит процесс подтверждения законности операций, включая информацию об отправителях.
Ранее сообщалось, что в Татарстане объем выдачи кредитных карт упал на 6,2% за месяц.
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