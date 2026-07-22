Казани смогут списать 80% долга по бюджетным кредитам при вложении средств в инфраструктуру

Кабмин сможет также перенести срок погашения долга перед республикой

Фото: Сергей Козлов

Кабмин Татарстана сможет списать Казани 80% задолженности по бюджетным кредитам перед республикой на период с 2031 по 2040 год при условии, что средства будут направлены на развитие городской инфраструктуры. Это предложение поддержали сегодня на сессии Госсовета республики.

— В целях сокращения долговой нагрузки на бюджет Казани вводится текстовая статья, в соответствии с которой Кабмину РТ предоставляется право осуществить перенос задолженности Казани перед республикой по бюджетным кредитам. Также предоставляется право осуществить списание четырех пятых (или 80%, — прим. ред.) задолженности Казани, по которой переносится период погашения при установлении целевого использования в 2026—2030 годах средств, подлежащих списанию, — сказал министр финансов республики Марат Файзрахманов.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как ранее говорилось в пояснительной записке к законопроекту, не менее половины подлежащих списанию средств должно быть направлено на благоустройство, ремонт дорог и обеспечение коммунальной инфраструктуры.



Галия Гарифуллина