«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий»: ЦБ сохранил ключевую ставку
Она осталась на уровне в 21%, несмотря на то, что о ее повышении начали говорить сразу после предыдущего совета директоров
Банк России сохранил ключевую ставку в 21%, которую установили в октябре этого года.
Сохранение текущего уровня ключевой ставки произошло, несмотря на то, что о ее повышении начали говорить сразу после предыдущего совета директоров. Тогда Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, допустила увеличение на 2 процентных пункта в декабре этого года. Она уточнила, что это будет зависеть от совокупности факторов, включая темпы инфляции.
«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос. Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — говорится в сегодняшнем заявлении ЦБ.
Накануне на совмещенных прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин, оценивая борьбу с инфляцией, заметил, что Центробанк мог бы действовать более результативно и оперативно, применяя инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. По его словам, Эльвира Набиуллина не сообщает ему, какой будет ключевая ставка завтра, вероятно, и сама не знает. Решения принимаются советом директоров ЦБ. «Я рассчитываю, что завтрашнее решение по ключевой ставке будет обдуманным», — подчеркнул он.
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 14 февраля 2025 года.
«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:
- 28 февраля 2022 года — повышение с 9,5% до 20% годовых;
- 11 апреля 2022 года — понижение с 20% до 17% годовых;
- 29 апреля 2022 года — понижение с 17% до 14% годовых;
- 27 мая 2022 года — понижение с 14% до 11% годовых;
- 10 июня 2022 года — понижение с 11% до 9,5% годовых;
- 21 июля 2022 года — понижение с 9,5% до 8% годовых;
- 16 сентября 2022 года — понижение с 8% до 7,5% годовых;
- 21 июля 2023 года — повышение с 7,5% до 8,5% годовых;
- 15 августа 2023 года — повышение с 8,5% до 12% годовых;
- 15 сентября 2023 года — повышение с 12% до 13% годовых;
- 17 октября 2023 года — повышение с 13% до 15% годовых;
- 15 декабря 2023 года — повышение с 15% до 16% годовых;
- 26 июля 2024 года — повышение с 16% до 18% годовых;
- 13 сентября 2024 года — повышение с 18% до 19% годовых.
- 25 октября 2024 года — повышение с 19% до 21% годовых (исторический максимум).
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