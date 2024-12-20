«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий»: ЦБ сохранил ключевую ставку

Она осталась на уровне в 21%, несмотря на то, что о ее повышении начали говорить сразу после предыдущего совета директоров

Банк России сохранил ключевую ставку в 21%, которую установили в октябре этого года.

Сохранение текущего уровня ключевой ставки произошло, несмотря на то, что о ее повышении начали говорить сразу после предыдущего совета директоров. Тогда Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, допустила увеличение на 2 процентных пункта в декабре этого года. Она уточнила, что это будет зависеть от совокупности факторов, включая темпы инфляции.

«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос. Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — говорится в сегодняшнем заявлении ЦБ.

Накануне на совмещенных прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин, оценивая борьбу с инфляцией, заметил, что Центробанк мог бы действовать более результативно и оперативно, применяя инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. По его словам, Эльвира Набиуллина не сообщает ему, какой будет ключевая ставка завтра, вероятно, и сама не знает. Решения принимаются советом директоров ЦБ. «Я рассчитываю, что завтрашнее решение по ключевой ставке будет обдуманным», — подчеркнул он.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 14 февраля 2025 года.



«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:

Дарья Пузикова