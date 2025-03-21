Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось, однако все еще остается высоким, следует из сообщения регулятора.

— Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году, — подчеркнули в ЦБ.

В текущем году годовая инфляция снизится до 7–8%, в 2026-м вернется к 4% и будет находиться на цели в дальнейшем, прогнозирует регулятор.

— Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, — говорится в сообщении.

Ожидается, что в следующий раз Совет директоров ЦБ рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки 25 апреля.

Сегодняшнее заседание пройдет на фоне нескольких неоднозначных тенденций, ранее комментировала «Реальному времени» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В их числе — еще высокая, но уже замедляющаяся инфляция, неожиданно сильное укрепление рубля, продолжающееся охлаждение кредитования, компенсируемое ускоренным ростом бюджетных расходов, и охлаждение экономической активности (пока неравномерное).

«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:

Галия Гарифуллина