Новости экономики

21:33 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Госдума узаконила оборот криптовалют

15:49, 21.07.2026

Вводятся лимиты для неквалифицированных инвесторов и устанавливается надзор ЦБ

Госдума узаконила оборот криптовалют
Фото: DrawKit Illustrations на Unsplash

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Документ создает правовую основу для легального обращения криптовалют в России и вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

— Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту независимо от ее предварительного декларирования, — сообщает РИА «Новости».

Россияне получат возможность легально инвестировать в криптовалюты на российских биржах и пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих и криптообменников.

Ключевые нововведения:

  • Цифровые валюты признаются имуществом и подлежат судебной защите.
  • Учет и хранение криптовалют будут вести цифровые депозитарии, реестр которых формирует Банк России.
  • ЦБ также будет вести реестр криптообменников; для банков и брокеров предусмотрен уведомительный порядок.
  • Неквалифицированные инвесторы после тестирования смогут покупать только наиболее ликвидные криптовалюты в пределах 300 тыс. рублей в год у одного посредника.
  • Для участников внешнеэкономической деятельности доступны все виды криптовалют и кошельков без ограничений.
  • Вводится период охлаждения 48 часов для переводов на некастодиальные кошельки на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Регулирование и надзор в этой сфере будет осуществлять Банк России. Правительство по согласованию с ЦБ и ФСБ сможет устанавливать особый режим обращения криптовалют для защиты конституционного строя, экономических интересов и безопасности государства.

Ранее сообщалось, что золотые резервы Банка России достигли минимума с февраля 2020 года.

Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаФинансы

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть455.4
  • Нижнекамскнефтехим41.85
  • Казаньоргсинтез46.6
  • КАМАЗ49
  • Нижнекамскшина31.65
  • Таттелеком0.523