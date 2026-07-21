Госдума узаконила оборот криптовалют
Вводятся лимиты для неквалифицированных инвесторов и устанавливается надзор ЦБ
Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Документ создает правовую основу для легального обращения криптовалют в России и вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
— Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту независимо от ее предварительного декларирования, — сообщает РИА «Новости».
Россияне получат возможность легально инвестировать в криптовалюты на российских биржах и пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих и криптообменников.
Ключевые нововведения:
- Цифровые валюты признаются имуществом и подлежат судебной защите.
- Учет и хранение криптовалют будут вести цифровые депозитарии, реестр которых формирует Банк России.
- ЦБ также будет вести реестр криптообменников; для банков и брокеров предусмотрен уведомительный порядок.
- Неквалифицированные инвесторы после тестирования смогут покупать только наиболее ликвидные криптовалюты в пределах 300 тыс. рублей в год у одного посредника.
- Для участников внешнеэкономической деятельности доступны все виды криптовалют и кошельков без ограничений.
- Вводится период охлаждения 48 часов для переводов на некастодиальные кошельки на сумму свыше 100 тыс. рублей.
Регулирование и надзор в этой сфере будет осуществлять Банк России. Правительство по согласованию с ЦБ и ФСБ сможет устанавливать особый режим обращения криптовалют для защиты конституционного строя, экономических интересов и безопасности государства.
Ранее сообщалось, что золотые резервы Банка России достигли минимума с февраля 2020 года.
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