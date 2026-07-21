Госдума узаконила оборот криптовалют

Вводятся лимиты для неквалифицированных инвесторов и устанавливается надзор ЦБ

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Документ создает правовую основу для легального обращения криптовалют в России и вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

— Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту независимо от ее предварительного декларирования, — сообщает РИА «Новости».

Россияне получат возможность легально инвестировать в криптовалюты на российских биржах и пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих и криптообменников.

Ключевые нововведения:

Цифровые валюты признаются имуществом и подлежат судебной защите.

Учет и хранение криптовалют будут вести цифровые депозитарии, реестр которых формирует Банк России.

ЦБ также будет вести реестр криптообменников; для банков и брокеров предусмотрен уведомительный порядок.

Неквалифицированные инвесторы после тестирования смогут покупать только наиболее ликвидные криптовалюты в пределах 300 тыс. рублей в год у одного посредника.

Для участников внешнеэкономической деятельности доступны все виды криптовалют и кошельков без ограничений.

Вводится период охлаждения 48 часов для переводов на некастодиальные кошельки на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Регулирование и надзор в этой сфере будет осуществлять Банк России. Правительство по согласованию с ЦБ и ФСБ сможет устанавливать особый режим обращения криптовалют для защиты конституционного строя, экономических интересов и безопасности государства.

Ранее сообщалось, что золотые резервы Банка России достигли минимума с февраля 2020 года.

Вадим Вахрушев