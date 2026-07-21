Ожидания по уровню инфляции у россиян выросли до 14,7% в июле

Фактическая инфляция в июле возросла до 15,1%

Фото: Дарья Пинегина

В июле инфляционные ожидания россиян на год вперед резко увеличились до 14,7% по сравнению с 12,4% в июне, согласно результатам опроса, проведенного «инФОМ» по заказу Банка России.

По данным Центробанка, фактическая инфляция в июле возросла до 15,1% с 14,2% в предыдущем месяце. Также ЦБ представил новый график, показывающий, что годовая инфляция, ожидаемая россиянами через пять лет, повысилась до 11,2% с 10,3% в июне.

Среди респондентов, имеющих сбережения, ожидаемая инфляция в июле составила 13%, увеличившись с 11% в июне. Для тех, кто не имеет сбережений, этот показатель также значительно вырос — до 16,5% с 13,6% в июне.

Опрос проводился с 5 по 16 июля 2026 года среди граждан России старше 18 лет, в нем приняли участие не менее 2 тысяч человек из 100 населенных пунктов 54 субъектов РФ.



Никита Егоров