Банк России повышает ключевую ставку до 20%: «Чтобы защитить сбережения граждан от обесценения»

«Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски»

Рекордные 20%

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регулятора.

Это самая большая ключевая ставка Центробанка за весь его период работы. Предыдущее рекордное значение в 17% регулятор установил в декабре 2014 года. Такой процент действовал вплоть до 2015 года.

Источник: cbr.ru

— Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, — объяснил свое решение Центробанк.

В регуляторе заявили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков. Учтет Центробанк и фактическую, и ожидаемую динамику инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.

Послабления по кредитам заемщиков из-за санкций

Напомним, что на фоне введенных странами Запада санкций Центробанк сегодня объявил о послаблениях по кредитам заемщиков из-за санкций. Так, регулятор рекомендовал реструктурировать задолженность заемщиков, не назначать пени и штрафы по кредитам, если их финансовое положение ухудшилось с 18 февраля из-за новых санкций.

Банки до 31 декабря получат возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери. Наконец, регулятор дал банкам возможность при оценке находящегося на их балансе имущества использовать данные по состоянию на 18 февраля 2022 года.



Также Банк России с 28 февраля временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов и распустил накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребкредитам и ипотеке в рублях и валюте в размере 733 миллиарда рублей.

Напомним, 11 февраля Банк России поднял ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 9,5%. Это было первое повышение в 2022 году. Тогда Центробанк напомнил, что проводит денежно-кредитную политику, которая направлена на возвращение инфляции к 4%.

