Центробанк понизил ключевую ставку до 8% годовых — это много или мало?

Банк России понизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых, то есть сразу на 1,5 п. п.



По данным регулятора, текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано и с влиянием набора разовых факторов, и со сдержанной динамикой потребительского спроса.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября.

Ключевая ставка ЦБ в 8% — это:

Такой же уровень был зафиксирован 27 апреля 2014 года.

уровень был зафиксирован 27 апреля 2014 года. В 2,5 раза меньше рекордной ключевой ставки, которую установили 28 февраля 2022 года на фоне спецоперации России на Украине, — 20%.

рекордной ключевой ставки, которую установили 28 февраля 2022 года на фоне спецоперации России на Украине, — 20%. На 1 п. п. меньше ставки пять лет назад — в июле 2017 года она была установлена на уровне 9%.

ставки пять лет назад — в июле 2017 года она была установлена на уровне 9%. В два раза меньше ставки рефинансирования, державшейся с 21 июня 2003 года по 14 января 2004 года, — 16%. До принятия в 2013-м ключевой ставки она была основной из учетных.

Фото: cbr.ru

На 1,5 п. п. больше ставки год назад — 6,5%.

ставки год назад — 6,5%. В 1,8 раза больше ключевой ставки, установленной 27 июля 2020 года, — она составляла 4,25%, что является историческим минимумом.

ключевой ставки, установленной 27 июля 2020 года, — она составляла 4,25%, что является историческим минимумом. В три раза меньше ставки, установленной 16 июня 1997 года, — 24%.

ставки, установленной 16 июня 1997 года, — 24%. Примерно в 5 раз больше ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, — ее установили 15 июня на уровне 1,5—1,75%.

ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, — ее установили 15 июня на уровне 1,5—1,75%. На 0,25 п. п. больше ключевой ставки в Мексике на 23 июня — 7,75%.

ключевой ставки в Мексике на 23 июня — 7,75%. В 10,6 раза больше ставки в Швеции — на 30 июня она составляла 0,75%.

ставки в Швеции — на 30 июня она составляла 0,75%. В 1,6 раза меньше ставки Центрального банка Бразилии на 16 июня — 13,25%.

ставки Центрального банка Бразилии на 16 июня — 13,25%. В 2,1 раза больше ставки Народного банка Китая — 3,7%.

ставки Народного банка Китая — 3,7%. В 16 раз больше ставки Европейского центрального банка — с 27 июля она составит 0,5%,

Дарья Пинегина