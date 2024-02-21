Итоги дня: открытие «Игр будущего», самолет имени Шаймиева, международные встречи Минниханова
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 21 февраля:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов провел сегодня серию международных встреч. Он пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, первым вице-президентом Республики Зимбабве Константино Гувейа Домиником Ньикадзино Чивенга, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китайской Народной Республики У Чэнем.
- Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова и предложил назвать новый Ту-160М именем первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.
- В Казани прошла церемония открытия «Игр будущего». На ней присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов, президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Сербии Милорад Додик, президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
- Центробанк России отозвал лицензию у «КИВИ Банка» из-за переводов денег в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п.
- В Казани открылось генеральное консульство Кыргызстана.
- Казанский футбольный клуб «Рубин» подписал контракт на 4,5 года с сербским полузащитником Богданом Йочичом и расстался с защитником Иваном Савицким.
- На территории промышленного парка «Зеленодольск» заработал завод по производству лифтового оборудования. Его мощность составит 3 тысячи лифтов в год.
- Бывший заместитель отделения Фонда социального страхования в Татарстане Камиль Фатыхов приговорен к 7 годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей по делу о «колясочной афере».
Ключевые события 728-го дня специальной военной операции на Украине:
- Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов посетил командный пункт управления группировкой войск «Центр» в зоне проведения СВО, подвел итоги задач и вручил государственные награды военнослужащим.
- Якутия направит в зону СВО два вездехода «Бэргэн».
- Армия России поразила склад горючего ВСУ дальнобойным оружием.
- Российская группировка «Восток» отразила контратаку Вооруженных сил Украины в районе села Новозлатополь Запорожской области на Южно-Донецком направлении.
- Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект об установлении 24 февраля памятной даты — День участника СВО.
Екатерина Петрова
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