День в истории 19 июня: отмена рабства в США, ликбез в России, первый Всемирный конгресс татар
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 19 июня 2024 года
Сегодня Всемирный день детского футбола и Международный день прогулки. В Казани стартуют Всероссийская детская фольклориада и Фестиваль мороженого. 32 года назад прошел первый Всемирный конгресс татар, 162 года назад Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства в США, 178 лет назад прошел первый в истории бейсбольный матч, 2264 года назад был вычислен радиус Земли. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Выездное совещание по вопросам дальнейшего развития особо охраняемой природной территории «Голубые озера». Его проведет раис Татарстана Рустам Минниханов.
- В Казани начнется Всероссийская детская фольклориада. Мероприятия завершатся 23 июня.
- На Кремлевской набережной стартует Фестиваль мороженого. Он будет идти до 23 июня.
Кто родился: ученый Блез Паскаль и открыватель пенициллина Эрнст Борис Чейн
- 1623 — французский ученый Блез Паскаль (скончался 19 августа 1662 года). В 19 лет молодой Паскаль был одержим идеей создания счетной машины, чтобы облегчить отцу утомительный процесс подсчетов. Принцип связанных колес, который внедрил ученый, стал классикой для всех арифмометров на 300 лет. Страсть к азартным играм привела к тому, что ученый начал закладывать основы теории вероятностей. Паскаль стал единственным в новой истории великим литератором и великим математиком одновременно. В честь выдающегося ученого были названы единица измерения давления, язык программирования и кратер на Луне.
- 1669 — русский математик-самоучка и педагог, автор первой российской энциклопедии по математике Леонтий Магницкий (скончался 30 октября 1739 года). Благодаря его деятельности в русском языке появились термины: «множитель», «произведение», «делитель», «извлечение корня», «миллион» и «биллион». Именно по его учебникам «Арифметика» и «Азбука» обучалось несколько поколений российских школьников в XVIII — начале XIX веков.
- 1906 — британский биохимик Эрнст Борис Чейн (скончался 12 августа 1979 года). Он стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1945 году совместно с Александером Флемингом и Хоуардом Флори «за открытие пенициллина и его целебного воздействия при различных инфекционных болезнях».
- 1924 — советский и белорусский писатель Василь Быков (скончался 22 июня 2003 года). Большинство его произведений — повести, действие которых происходит во время Великой Отечественной войны и в которых показан нравственный выбор человека в наиболее драматичные моменты жизни. Всемирно известны такие книги Быкова, как «Альпийская баллада», «Мертвым не больно», «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и не вернуться».
- 1950 — татарский актер Ильдус Ахметзянов. В 1973 году он был принят в труппу Камаловского театра. Зачастую играл Габдуллу Тукая в телевизионных и театральных постановках благодаря внешней схожести. Считается одним из главных мастеров художественного слова республики, занимается переводами.
Кто скончался: писатель Уильям Голдинг и певица Майя Кристалинская
- 1543 — фаворитка английского короля Генриха VIII, сестра Анны Болейн Мэри (дата рождения неизвестна). Первый муж Мэри умер от лихорадки вскоре после восшествия на трон ее сестры Анны. Через какое-то время Мэри вышла замуж во второй раз за Вильяма Стаффорда. Узнав об этом браке, Анна прогнала сестру со двора, лишив ее всех денег и привилегий. Когда Анну заключили в Тауэр, Мэри ни разу не навестила сестру. После казни она унаследовала кое-какое имущество экс-королевы, что позволило ей прожить до конца своих дней с мужем в относительном благополучии.
- 1897 — британский управляющий в Ирландии Чарльз Бойкотт (родился 12 марта 1832 года). Считается, что глагол to boycott («бойкотировать») произошел от его фамилии. Это случилось в связи с отказом местных жителей обрабатывать его землю в рамках кампании защиты прав трудящихся 1880 года.
- 1985 — советская эстрадная певица Майя Кристалинская (родилась 24 февраля 1932 года). В 1960 году Кристалинская записала песню Маши для кинофильма «Жажда» и с выходом фильма стала популярна в СССР. Она много гастролировала по стране, работала с джаз-оркестрами Эдди Рознера и Олега Лундстрема, а тиражи пластинок с исполняемыми ею песнями быстро раскупались.
- 1993 — английский писатель Уильям Голдинг (родился 19 сентября 1911 года). В 1983 году Голдингу была присуждена Нобелевская премия «за романы, в которых обращается к сущности человеческой природы и проблеме зла, все они объединены идеей борьбы за выживание». Самое известное его произведение — роман «Повелитель мух».
- 2020 — английский актер Иэн Холм (родился 12 сентября 1931 года). Известен по фильмам «Пятый элемент», «Из ада» и «Чужой», а также по кинотрилогиям «Властелин колец» и «Хоббит».
- 2022 — бывший государственный секретарь РСФСР, первый заместитель председателя правительства России в 1991—1992 годах Геннадий Бурбулис (родился 4 августа 1945 года). Он был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с тогдашним президентом Борисом Ельциным, чьим ближайшим соратником он являлся.
Праздники: День футбола и День прогулки
- Всемирный день детского футбола. Праздник появился на свет в 2001 году благодаря соглашению между ФИФА и Детским фондом ООН. Основными задачами при учреждении этого Дня организаторы ставили популяризацию футбола и расширение возможностей для талантливых детей.
- Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Дата была учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году.
- Международный день прогулки. Неофициальный праздник призван напомнить о том, что важно отвлекаться от суеты и просто наблюдать за миром вокруг.
События в истории: отмена рабства в США, ликвидация безграмотности в России
- 240 г. до н.э. — греческий ученый Эратосфен впервые в мире вычислил радиус Земли. Еще древние египтяне заметили, что во время летнего солнцестояния Солнце освещает дно глубоких колодцев в Сиене (ныне Асуан), а в Александрии — нет. Эратосфен использовал этот факт для измерения окружности и радиуса Земли. Вычисления он осуществил при помощи скафиса — чаши с длинной иглой.
- 1846 — в Нью-Джерси прошел первый в истории бейсбольный матч. В 1869 году в городе Цинциннати местная команда «Ред Стокингс» стала первой командой, начавшей платить игрокам деньги за участие в матчах. А уже через два года была создана первая в США и мире профессиональная бейсбольная лига. К началу XX века в большинстве городов восточного побережья США была своя профессиональная бейсбольная команда.
- 1862 — президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на всей территории США. А 1 января 1863 года он выпустил Декларацию независимости, в которой призывал союзную армию освобождать всех рабов, находившихся в собственности землевладельцев.Тем не менее работорговля на Американском континенте еще продолжалась до конца 19-го века. Конвенция о полном запрете рабства и работорговли была принята Лигой наций только в 1926 году.
- 1920 — появилась Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности при Народном комиссариате просвещения. С тех пор граждане от восьми до пятидесяти лет, не умевшие писать или читать, должны были обучаться, при этом язык обучения каждый был в праве выбрать самостоятельно.
- 1953 — в США по обвинению в шпионаже в пользу СССР были казнены супруги Розенберг. Дело Розенбергов доселе остается одним из самых загадочных уголовных процессов в истории. Никто не знает наверняка, сообщали они русским секрет атомной бомбы или нет. Супруги до конца отстаивали свою невиновность.
- 1957 — в Ленинграде на площади Искусств был открыт памятник Пушкину. Образ Пушкина, созданный Аникушиным, возвышен и романтичен. Лицо поэта озарено творческим вдохновением. Его фигура отличается пластичностью и четкостью силуэта. Пушкин изображен в движении, стремящимся вперед, и его стремление подчеркнуто откинутой правой рукой. 22 апреля 1958 года Аникушину за эту работу была присуждена Ленинская премия.
- 1961 — Кувейт приобрел статус независимого государства. Благодаря началу экспортирования нефти в 1970—1980 годах страна превратилась в одну из богатейших в мире, несмотря на продолжающиеся конфликты с Ираком и Саудовской Аравией. Еще в 1990 году ее своим эмиратом объявил Саддам Хуссейн, после чего страна несколько лет восстанавливала былое величие.
- 1991 — завершился вывод советских войск из Венгрии. Вывод Южной группы войск из Венгрии занял 26 месяцев — с апреля 1989-го по июнь 1991 года. Здесь находились две танковые и две мотострелковые дивизии — 708 танков, 181 БМП, 86 БТР, более 360 орудий и минометов, а также три тысячи автомобилей.
- 1992 — прошел первый Всемирный конгресс татар, по итогам которого возник Исполнительный комитет конгресса, а 31 июля было зарегистрировано общественное движение. Первым председателем Исполкома ВКТ и председателем бюро был избран академик АН РТ, доктор исторических наук Индус Тагиров.
- 2002 — путешественник Стив Фоссетт начал первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре. Полет завершился 3 июля 2002 года. До этого подобные попытки Фоссетт предпринимал шесть раз, однако они не увенчались успехом.
- 2017 — президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». В частности, изменения внесли в статьи «Неполное рабочее время», «Ненормированный рабочий день» и «Перерыв для отдыха и питания» ТК РФ. В них был уточнен порядок установления неполного рабочего времени и предоставления перерыва для отдыха.
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