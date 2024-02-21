В Казани началась церемония открытия турнира «Игры будущего»

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции

В Казани стартовала церемония открытия «Игр будущего». На мероприятие прибыли президент России Владимир Путин и лидеры других зарубежных государств.

При создании сценария церемонии открытия использовали искусственный интеллект. В ходе шоу озвучат футурологические прогнозы по восьми темам, связанным с будущим: города и архитектура, роботизация, образование, био- и медицинские технологии, экология и сельское хозяйство, освоение космоса, транспорт, энергетика. Церемония продлится два часа.

Среди амбассадоров турнира такие известные личности, как боксер Рой Джонс, фигуристки Алина Загитова и Камила Валиева, футболисты Андрей Аршавин и Артем Дзюба, хоккеисты Данис Зарипов и Илья Ковальчук, певец Егор Крид и другие.

Участие в играх примут 286 команд из 107 стран мира. «Игры будущего» пройдут в клубном формате без официальных сборных и медального зачета среди стран, однако национальный акцент сохранится.

