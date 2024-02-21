На встрече с президентом Киргизии Путин высказался об «Играх будущего»

Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым высказался об «Играх будущего». Он отметил, что это должно быть интересное мероприятие. Во всяком случае вложены силы в то, чтобы старт соревнований был достойным. Молодежь всего мира любит такие виды спорта. В свою очередь организаторы создадут все условия для того, чтобы представители молодого поколения посостязались друг с другом.

Напомним, о своем мнении насчет состязаний в Казани Путин также поделился с президентом республики Сербской Милорадом Додиком. Он отметил, что соревнования ему интересны, добавив, что факт того, что молодые люди отрываются от видеоигр и выходят на спортивные площадки, — это хорошо.

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Разиль Самигуллин