Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении продажи сим-карт иностранцам

На пленарном заседании Госдумы был принят в первом чтении новый законопроект, направленный на защиту граждан России от преступлений, связанных с мобильной связью. Документ предусматривает ряд мер по усилению безопасности и контроля за использованием мобильных номеров.

Инициаторами законопроекта выступили глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и зампредседателя Комитета по информационной политике Антон Горелкин. Законопроект вносит изменения в закон «О связи», устанавливая новые правила оказания услуг подвижной радиотелефонной связи иностранным гражданам и лицам без гражданства.

В частности, иностранцам будет запрещено оформлять на себя более 10 абонентских номеров. Также законопроект предусматривает обязательное информирование абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах.

Напомним, Минцифры опубликовало проект поправок к Административному кодексу, предусматривающий введение штрафов до 2 млн рублей за незаконную продажу сим-карт мигрантам.