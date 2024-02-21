В Казань для участия в мероприятиях «Игр будущего» прилетел президент Таджикистана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Президент Республики Таджикистан прибыл в Казань. В международном аэропорту его встретил заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан Марат Ахметов. Эмомали Рахмон примет участие в мероприятиях «Игр будущего».

Сегодня, 21 февраля, в столицу Татарстана уже прибыли президенты Узбекистана и Казахстана. Они также примут участие в мероприятиях инновационного соревнования в Казани.

Также республику с визитом посетил президент России Владимир Путин. Он уже посетил Казанский вертолетный завод и предложил свои варианты для наименования нового борта Ту-160М.

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Разиль Самигуллин