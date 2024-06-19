Ремонт Сибирского тракта завершится к концу августа
В Казани продолжается ремонт Сибирского тракта, который охватит участок в 1,2 км от улицы Академика Арбузова до улицы Космонавтов. Ход работ осмотрел мэр Казани Ильсур Метшин. На данный момент выполнено 80% от запланированного объема.
По проекту предусмотрено расширение с двух до трех полос на пересечении Сибирского тракта с улицами Попова и Восьмого Марта. Рабочие уже уложили новое дорожное покрытие и заменили бортовые камни. В настоящее время идет обновление тротуаров и нанесение разметки велодорожки.
Ремонтные работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.