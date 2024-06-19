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ФАС поддержала идею запретить экспорт дизельного топлива для перекупщиков

19:25, 19.06.2024

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ поддержала идею запретить экспорт дизельного топлива для перекупщиков, передает ТАСС комментарий главы ФАС Максима Шаскольского.

«В этой части можно согласиться с позицией, что именно не производителям нужно ограничить», — сказал он.

Ранее Минэнерго сообщало, что прорабатывается возможность запрета экспорта дизельного топлива для перекупщиков, топливных трейдеров. Проект нормативного акта проходит процедуры межведомственного согласования, поясняла пресс-служба министерства.

Напомним, запрет на экспорт бензина из РФ действовал в 2023 году с 21 сентября по 17 ноября для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива. Аналогичная мера распространялась и на дизельное топливо. При этом правительство РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года снова ввело временный запрет на экспорт бензина, однако такой же меры для дизеля принято не было.

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