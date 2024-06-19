ФАС поддержала идею запретить экспорт дизельного топлива для перекупщиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ поддержала идею запретить экспорт дизельного топлива для перекупщиков, передает ТАСС комментарий главы ФАС Максима Шаскольского.

«В этой части можно согласиться с позицией, что именно не производителям нужно ограничить», — сказал он.



Ранее Минэнерго сообщало, что прорабатывается возможность запрета экспорта дизельного топлива для перекупщиков, топливных трейдеров. Проект нормативного акта проходит процедуры межведомственного согласования, поясняла пресс-служба министерства.



Напомним, запрет на экспорт бензина из РФ действовал в 2023 году с 21 сентября по 17 ноября для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива. Аналогичная мера распространялась и на дизельное топливо. При этом правительство РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года снова ввело временный запрет на экспорт бензина, однако такой же меры для дизеля принято не было.

