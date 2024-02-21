Раис Татарстана обсудил вопросы сотрудничества с президентом Киргизии

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Стороны обсудили вопросы поиска новых точек роста, совместных проектов и проведения двухсторонних консультаций по привлечению инвестиций.

— Впервые посещают столицу братской республики в качестве Президента. Признателен за прием, мы всегда рады успехам братского Татарстана, — приводит слова Жапарова пресс-служба раиса республики.

Между Татарстаном и Кыргызстаном действует межправительственное соглашение. Товарооборот по итогам 9 месяцев 2023 года составил $99,5 млн. Стороны готовы нарастить взаимодействие в сфере нефтепереработки и нефтехимии, автомобилестроении, IT, медицины и так далее.

На встрече собеседники затронули тему сотрудничества в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Рустам Минниханов напомнил, что по поручению президента страны Владимира Путина России возглавляет Группу и ведет работу по сближению страны с исламским миром, налаживанию экономического сотрудничества.

Сегодня раис Татарстана встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Он заявил, что его государство заинтересовано в продукции машиностроителей республики, особенно на газомоторном топливе. Он также добавил, что делегация республики планирует принять участие в форуме Kazan Digital Week.



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