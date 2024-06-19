Россия расширит возможности по охране границ в Арктике

Фото: Динар Фатыхов

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев сообщил, что Россия будет охранять 20 тыс. километров своих границ в Арктическом регионе, передает «Интерфакс». Для этого будут создаваться новые системы противовоздушной обороны и береговых ракетных комплексов.



По словам Моисеева, основная задача в Арктике — обеспечение безопасности государства. Он подчеркнул, что кардинальных изменений в этом направлении не произойдет: практика решения задач в этих районах была, есть и будет.

— Мы продолжим решать эти задачи. Стоит задача дальнейшего расширения наших возможностей, с вовлечением не только кораблей, но и других составляющих флота — создание систем ПВО, береговых комплексов, которые позволят применять силы не только ВМФ, — заявил главнокомандующий.

Напомним, в России создали первую в мире космическую систему для наблюдения в арктическом регионе, которая обеспечивает постоянный мониторинг поверхности и облачности Земли и морей в этом регионе.