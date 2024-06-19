Госдума может рассмотреть приостановку участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Фото: Дарья Пинегина

Комитет Госдумы по международным делам планирует подготовить проект постановления о приостановлении участия России в работе Парламентской ассамблеи организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий, добавив, что рассмотрение проекта может состояться синхронно с Советом Федерации 3 июля.



Решение о подготовке такого документа было принято после того, как в апреле прошлого года совет Госдумы решил приостановить выплаты в ПА ОБСЕ за 2023 год. В феврале этого года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России необходимо приостановить участие в работе ПА ОБСЕ. По его словам, ассамблее давно «пора сказать до свидания».

Володин также отметил, что РФ уже готовится приостановить свое участие в ПА ОБСЕ, поручив профильному комитету Госдумы подготовить соответствующее постановление. Он подчеркнул, что Россия не будет финансировать этот орган, который не позволяет ей высказать свою позицию.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой указал на отсутствие потенциала диалога с членами ОБСЕ и предложил продолжить его только после победы России в специальной военной операции.