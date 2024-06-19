В России падает популярность пластиковых карт, а виртуальных и кредитных — растет

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Популярность дебетовых карт среди россиян снизилась на 3 процентных пункта по сравнению с прошлым годом. Сейчас 92% граждан владеют такими картами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Банка России.

При этом популярность виртуальных дебетовых карт выросла на 9 п.п. до 42%, а кредитных карт — на 4 п.п. до 45%. Чаще всего для расчетов россияне используют дебетовые карты (75%), мобильные переводы и онлайн-банки (48%), а также кредитные карты (29%) и переводы через Систему быстрых платежей (QR-кодом, 28%). Платежные сервисы для смартфонов использует 24% респондентов.

Доля тех, кто пользуется наличными в повседневных расчетах, за год снизилась на 3 п.п. и составила 24%. При этом 6% опрошенных полностью отказались от наличных платежей, а 7% не пользуются безналичными методами оплаты.

Граждане в основном предпочитают хранить сбережения на вкладах (39%), на дебетовых картах (35%) и в наличных рублях (30%). Инвестиции в недвижимость в 2023 году сократились в 2 раза до 4%. Доля опрошенных без сбережений составила 17% (18% в 2022 году). Доля сбережений в акциях, облигациях и других ценных бумагах за год не изменилась и составила 6%.

Около трети граждан не знают о появлении в России новой формы денег (32%), чуть более трети (35%) знают о внедрении цифрового рубля, но не понимают для чего он нужен. Знают о цифровом рубле, но пока не планируют открывать счет 25% опрошенных, готовы открыть счет в цифровых рублях 8% респондентов.

Стоит подчеркнуть, что массовый запуск цифрового рубля запланирован на 2025 год. К 2026 году им можно будет оплачивать товары и услуги, об этом заявил глава Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Разиль Самигуллин