В Казани открыли Генконсульство Киргизии
В Казани открыли Генконсульство Киргизии. Об этом сообщает Комитет по развитию туризма города.
— Для Казани это большой шаг в развитии партнерских отношений с Кыргызстаном. Это событие укрепляет дипломатические связи между нашими государствами, обеспечивая удобство и доступность консульских услуг для граждан обеих стран, — сообщили в пресс-службе.
Генеральное консульство страны находится на улице Спартаковской, 6.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым