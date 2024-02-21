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В Казани открыли Генконсульство Киргизии

13:48, 21.02.2024

В Казани открыли Генконсульство Киргизии. Об этом сообщает Комитет по развитию туризма города.

— Для Казани это большой шаг в развитии партнерских отношений с Кыргызстаном. Это событие укрепляет дипломатические связи между нашими государствами, обеспечивая удобство и доступность консульских услуг для граждан обеих стран, — сообщили в пресс-службе.

Генеральное консульство страны находится на улице Спартаковской, 6.

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ОбществоВласть Татарстан
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