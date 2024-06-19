Владимир Путин поблагодарил Вьетнам за сбалансированную позицию по украинскому кризису

В статье для газеты «Нян зан», вышедшей по случаю визита во Вьетнам, президент России Владимир Путин выразил благодарность вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по событиям на Украине, пишет ТАСС.

Он подчеркнул стремление Вьетнама содействовать поиску путей мирного урегулирования кризиса. По словам Путина, это полностью соответствует духу и характеру отношений между двумя странами.



Во время предстоящего пятого по счету визита во Вьетнам Владимир Путин возглавит высокопоставленную делегацию Российской Федерации. В ходе переговоров и встреч с высшими руководителями Вьетнама будут обсуждаться вопросы, представляющие взаимный интерес для обеих стран. Особое внимание будет уделено поддержанию мира, сотрудничества и развития.

Напомним, президент после посещения КНДР направился во Вьетнам.