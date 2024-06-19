Россия и Вьетнам увеличивают долю расчетов в национальных валютах

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В первом квартале 2024 года доля расчетов между Россией и Вьетнамом в национальных валютах — российских рублях и вьетнамских донгах — выросла почти до 60% объема двусторонней торговли. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в статье, опубликованной газетой ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан».

По словам Путина, существует возможность расчетов в национальных валютах между нашими странами. В прошлом году доля таких транзакций обеспечивала более 40% объема двусторонней торговли, а в первом квартале этого года — уже почти 60%. Это соответствует общемировой тенденции по постепенному отказу от использования скомпрометированных валют в международной торговле и инвестициях.

Путин также отметил большую роль совместного Вьетнамско-Российского банка в обеспечении надежных финансовых расчетов. Он участвовал в церемонии открытия этого банка еще в 2006 году и рассчитывает на то, что банк продолжит свою работу, активно содействуя углублению экономического сотрудничества между государствами.

Согласно статистике ЦБ РФ, в первом квартале 2024 года доля платежей при расчетах за экспортные поставки РФ в российских рублях составила 39,6%, в валютах дружественных стран — 38,8%, в том числе в азиатские страны соответственно 36,3% и 45,2%. При оплате импорта доля платежей в рублях составила 35,8%, а в валютах дружественных стран — 37,5%.