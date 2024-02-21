Рустам Минниханов встретился с Первым вице-президентом Республики Зимбабве

Фото: Редакция "Реальное время"

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Первым вице-президентом Республики Зимбабве. Константино Гувейа Доминик Ньикадзино Чивенга прибыл в Россию по приглашению руководства страны Владимира Путина для участия в мероприятиях «Игр будущего».

Рустам Минниханов отметил, что роль Африки в системе мировой экономики и международных отношений продолжает расти. Он также добавил, что в последнее время Африканский континент демонстрирует темпы экономического роста.

Он подчеркнул, что для России Африка является важным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером, сотрудничество с которым требует более активного развития. По итогам 9 месяцев прошлого года товарооборот между сторонами составил 138 миллионов долларов.

Также на встрече был отмечен высокий потенциал сотрудничества стран в сфере энергетики, машиностроения, медицины и IT. В свою очередь вице-президент Зимбабве поздравил Рустама Минниханов с организацией такого инновационного события у себя в Казани.

«Хочу поблагодарить Вас по- братски от имени Президента нашей страны за широкое теплое гостеприимство. Он передавал свое приветствие Вам. Мы летели сюда с мыслью о том, что между нашими странами десятилетия сотрудничества. Мы должны укреплять нашу дружбу на основе экономического пространства»- сказал он.

Ранее сообщалось, что Шавкат Мирзиёев 21 февраля отправится с рабочим визитом в Казань для участия в церемонии открытия «Игр будущего».

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Разиль Самигуллин