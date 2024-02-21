Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Казань

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Казань. В международном аэропорту его встретили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и глава администрации раиса республики Асгат Сафаров, сообщает пресс-служба.

Глава Казахстана примет участие в мероприятиях «Игр будущего». В ближайшее время он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который уже прибыл в столицу республики.

Зарубежные лидеры и глава российского государства будут присутствовать на церемонии открытия турнира. Ее посетят главы государств Белоруссии Александр Лукашенко, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Садыр Жапаров. В открытии примут участие делегации из 18 стран, включая представителей Китая, Индонезии, Кубы, КНДР, ОАЭ и других стран.



Церемония открытия пройдет в одном из павильонов «Казань Экспо». Она стартует в 19.00. Программа начнется с представления каждой из 21 дисциплины, которые разделены на пять направлений: «Спорт», «Тактика», «Стратегия», «Скорость» и «Технологии». За ними последуют парад спортсменов и официальная часть с речами лидеров.



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