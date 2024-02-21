Казанский «Рубин» подписал сербского полузащитника

Состав «Рубина» пополнил 23-летний полузащитник Богдан Йочич. Сербский футболист подписал контракт с казанским клубом сроком на 4,5 года.

Новичок «красно-зеленых» выступал за юношеские команды клуба «Црвены Звезды», также сербские клубы «Графичар», «Металац», итальянские «Верону» и «Про Верчелли». До переезда в столицу Татарстана Йочич выступал за сербский «Вождовац».

Йочич стал 11-м полузащитником в составе команды. Он будет выступать под 8-м номером.

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