Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 20 июня

Фото: Максим Платонов

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 20 июня. Так, на территории республики местами ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра до 15—17 м/с, при грозе — до 20 м/с, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Локально на территории республики ожидается град. 20 июня в Казани ночью прогнозируется порывистый ветер до 15—17 м/с.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 21 и 22 июня, в республике снова ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут грозовые дожди. Температурный фон заметно снизится — днем ожидается не выше +20—25 градусов.

Разиль Самигуллин