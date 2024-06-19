Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 20 июня
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 20 июня. Так, на территории республики местами ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра до 15—17 м/с, при грозе — до 20 м/с, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Локально на территории республики ожидается град. 20 июня в Казани ночью прогнозируется порывистый ветер до 15—17 м/с.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 21 и 22 июня, в республике снова ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут грозовые дожди. Температурный фон заметно снизится — днем ожидается не выше +20—25 градусов.
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